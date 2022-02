Bairros de Barra Mansa recebem serviços de limpeza

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2022, 08:57 horas

Barra Mansa – A Coordenadoria de Resíduos Sólidos do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), segue com os trabalhos de limpeza das áreas públicas do município. Nesta terça-feira, dia 1°, 11 bairros e o Parque da Cidade receberam as equipes para a realização de roçada, capina e raspagem de calçadas e sarjetas, coleta de volumosos, terra, lama e entulho.

De acordo com o coordenador de Resíduos Sólidos, Jackson Rabelo, o intuito das ações, que acontecem diariamente e de forma mais intensa nesta época de chuvas, é manter o ambiente urbano limpo. “Este período chuvoso pode trazer uma série de transtornos para toda a população. O nosso trabalho é minimizar as consequências disso através da limpeza e a retirada de entulhos, mas nós precisamos do apoio das pessoas para preservar o trabalho das equipes. Isso que nós fazemos proporcionar qualidade de vida à população e evitar a proliferação de doenças”, destacou.

Os serviços de roçada, capina e raspagem de calçadas e sarjetas aconteceram hoje nos bairros: São Judas, Paraíso de Cima, Centro, Saudade, Goiabal, Colônia Santo Antônio, Vista Alegre, Apóstolo Paulo, além do Parque da Cidade. A coleta de volumosos foi realizada no Parque Independência; Saudade, Paraíso de Cima, Apóstolo Paulo e no Centro, na Avenida Argemiro de Paula Coutinho. Já as retiradas de terra, lama e entulho ocorreram em várias ruas do bairro Piteiras.

Jackson Rabelo reforçou ainda, o pedido à população com relação à coleta de lixo. “Nossa equipe trabalha muito empenhada para deixar a cidade sempre limpa, mas ratifico aqui um pedido aos moradores para que não descarte materiais pelas ruas e calçadas, além disso, que descarte os lixos devidamente ensacados nos dias e horários de coleta”, finalizou.