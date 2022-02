Bairros de Itatiaia têm alagamentos por causa da forte chuva

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2022, 18:19 horas

Itatiaia – A Defesa Civil está atendendo e monitorando, desde a noite desta sexta-feira (04), ocorrências e estragos causados pela forte chuva que atingiu o município. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Valdair do Nascimento, choveu 101 mm em pouco mais de uma hora. Foram registrados alagamentos nos bairros Campo Alegre, Centro, Jardim Itatiaia e localidades de Penedo. Houve ainda queda de um muro na Rua João Ramos, entre a Vila Magnólia e Vila Maia e ainda um deslizamento de terra na Rua Juliana Campos Neves, no bairro Vila Esperança. Uma moradora do bairro Vila Niterói, ficou desalojada e está na casa de familiares.

– Estamos na rua e nossas equipes estão de plantão para atender a população. A previsão é de mais chuva então pedimos aos moradores que a qualquer sinal de perigo, entrem em contato com a Defesa Civil – relata Valdair.

O coordenador de Defesa Civil orienta que a qualquer sinal de perigo as pessoas mantenham a calma e busquem ajuda da Defesa Civil ou do Corpo de Bombeiros. Outra dica fundamental é que em caso de chuvas fortes, acompanhada de raios, os moradores desliguem imediatamente os aparelhos eletrônicos das tomadas para evitar curtos-circuitos.

O coordenador frisa ainda que é importante que todos fiquem atentos ao nível da água e não se arrisquem a atravessar a pé ou com carro em ruas ou em áreas de inundação ou alagadas. Também é importante evitar as cachoeiras, pois a instabilidade do tempo favorece o risco de cabeça d’água.

O monitoramento das ocorrências relacionadas a chuvas no município tem sido constante, entretanto, em caso de emergências a população poderá acionar a Defesa Civil pelos telefones 199 ou 3352-6752.