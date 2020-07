Bandidos explodem duas agências bancárias em Paraty

Paraty – Duas agências bancárias (Santander e Sicoob) foram explodidas na madrugada desta quarta-feira (8), em Paraty. O crime aconteceu na Rua Minas Gerais, na Vila Operária de Mambucaba.

Policiais militares foram acionados e ao chegarem ao local, encontraram as cenas de destruição. Ainda não há informações se o dinheiro dos caixas eletrônicos foi levado pelos criminosos.

Entenda o caso

De acordo com policiais do 33º Batalhão, equipes foram informadas por volta das 1h46 que uma lancha havia sido furtada na Praia da Biscaia, em Monsuaba, em Angra dos Reis, e estaria na Vila Histórica de Mambucaba. Após a denúncia, policiais militares foram ao local e não encontraram o veículo. Poucas horas depois, por volta das 2h, identificaram o arrombamento das agências e foram informados pelos vigilantes do condomínio que 10 homens portando armas de grosso calibre, haviam fugido pelo mar após as explosões.

Equipes do 33º BPM UPP Frade e da 166°DP foram ao local e em posse sobre o deslocamento dos criminosos, se dirigiram até o Centro, embarcaram em uma lancha da PMERJ e fizeram cerco pelo mar. Houve cerco por terra.

Por volta das 5h20, a embarcação usada pelos marginais foi encontrada pelo serviço reservado da PM, abandonada na Praia da Biscaia, município de Monsuaba, em Angra dos Reis. De acordo com a ocorrência, equipes da Polícia Civil, PRF e PM encontram um veículo, modelo Jeep Compass, abandonado na BR-101, próximo à Praia do Machado, em Angra dos Reis.

A PM afirma que suspeitos foram vistos saindo do veículo e fugiram em direção à uma área de mata. Durante revista no veículo, foram encontrados: colete balístico, emulsões de dinamite e um carregador municiado de fuzil cal. 7.62. O local do arrombamento, o barco encontrado e o veículo recuperado foram isolados afim de serem periciados a cargo da 166° DP (Angra dos Reis).