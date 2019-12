Matéria publicada em 23 de dezembro de 2019, 06:59 horas

Volta Redonda – Bandidos armados conseguiram fugir de um cerco policial armado neste domingo, no Escadão Esperança, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda. Na fuga, no entanto, deixaram para trás uma grande carga de drogas.

Os PMs encontraram uma sacola com 520 pinos de cocaína, que foi levada para a delegacia.