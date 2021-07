Matéria publicada em 2 de julho de 2021, 17:58 horas

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí também divulgou nota sobre o caso das doses de vacinas da AstraZeneca que teriam sido aplicadas com prazo de validade vencido. A prefeitura informou “estar surpresa com a informação veiculada pela Folha de São Paulo de que o município teria recebido 30 doses vencidas”.

A nota diz que o Departamento de Vigilância e Imunização promoveu checagem e anotações dos lotes divulgados pelo jornal e disse que eles não foram usados durante o processo de imunização.

-Acontece que, ante as informações apresentadas pelo jornal, o Departamento de Vigilância em Imunização promoveu a checagem e anotações dos lotes apresentados, na tarde desta sexta, 2, e que, diante dos documentos, viu que não existe qualquer dado de lotes vencidos ou aplicados em qualquer morador com códigos e data de validade vencidos. Inclusive, o último frasco desta vacina com o lote citado foi aplicado no dia 04 de março de 21. Além disso, a Prefeitura de Barra do Piraí, diferentemente de alguns municípios, tem guardado a segunda dose, garantindo – com rigor – que sejam aplicadas a contento em sua população – informa a nota.

Entenda o caso

Municípios da região Sul Fluminense teriam aplicado pelo menos 124 doses vencidas da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. De acordo com a reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo, nesta sexta-feira, dia 02, cerca de oito lotes da vacina AstraZeneca/Oxford que foram entregues pelo governo federal para algumas cidades e estavam com os prazos vencidos ou expirados. Os municípios foram: Angra dos Reis, Barra Mansa, Barra do Piraí, Rio Claro, Piraí, Resende e Volta Redonda.