Barra do Piraí irá investir cerca de R$ 4 milhões em obras públicas

Matéria publicada em 21 de junho de 2021, 08:09 horas

Barra do Piraí- Em sua constante busca por oferecer uma melhor qualidade de vida a sua população, o município de Barra do Piraí resolveu ampliar o seu investimento em infraestrutura, e em um único mês, o município de Barra do Piraí vai virar um verdadeiro canteiro de obras.

Além das obras que já estão em andamento, outras quatro vão ser realizadas nos distritos de Ipiabas e Dorândia, bem como nos bairros Areal e São João. No total, serão investidos cerca de R$ 4 milhões em obras públicas, algumas com recursos próprios e outras em parceria com o Governo Federal.

No caso do distrito de Ipiabas, de acordo com a prefeitura, lá serão realizadas obras de melhoria no Posto de Saúde João Antônio Camerano e no Jardim de Infância Alfredo Mansur Elias. Em Dorândia, o Posto de Saúde Prefeito Oswaldo Milward também será reformado. A escola Jeovah Santos, no bairro São João, será reformada e ampliada com a construção de uma creche e uma quadra poliesportiva em seu entorno. Já no bairro do Areal, a simplória sede atual do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) ganhará um prédio próprio, ao lado do recém reformado Posto de Saúde Prefeito Francisco de Paula Moura.

De acordo com o secretário de Obras Públicas, Wlader Dantas Pereira, a deterioração da estrutura dos dois postos era tão grande, que poucas partes da estrutura seriam reaproveitadas na reforma. A obra de construção da nova estrutura da unidade de educação, no São João, será iniciada praticamente do zero. Em Ipiabas, além do Posto João Antônio Camerano, o vizinho Jardim de Infância Alfredo Mansur, também ganhará reformas e melhorias na estrutura, conforme o projeto.

“Os postos de saúde de Ipiabas e de Dorândia não eram reformados desde a década de 80. A Jeovah Santos está ganhando a forma de uma escola digna novamente. O prédio da antiga unidade de ensino estava bem prejudicado pela falta de manutenções há algum tempo. Agora, além de revitalizado, o entorno ganhará uma quadra poliesportiva coberta e uma creche municipal”, disse o secretário.

Wlader ainda relembra que, no Areal, o Cras Janine Groetares ganhará uma sede própria, construída do zero, que substituirá a modesta e alugada sede antiga. Como descreve o projeto, a construção das novas instalações do Cras terá 240 m2 e deve durar em torno de oito meses. De acordo com o prefeito Mário Esteves, esse pacote de obras traz consideráveis melhorias ao bem-estar da população.

“As obras não vão parar por ai! Só para se ter uma ideia, a meta para a pasta de Saúde é reformar e padronizar, em formato de “policlínica”, os 21 postos de saúde barrenses. Com estas obras, não ganham apenas os moradores destas localidades, mas também a população como um todo, afinal, serão mais oportunidades de emprego no local. Além disso, após refeitas estas unidades, teremos oportunidade de oferecer um serviço de alta qualidade e padrão. Trabalhamos com austeridade para ter a prefeitura condições de ampliar os serviços aos seus moradores, por meios destas benfeitorias”, aponta Esteves.

Para mais informações sobre essas e outras obras públicas municipais, a população pode entrar em contato com a Secretaria de Obras através dos telefones 2443-3559 // 2443-2422, ou pelo e-mail (secobras@barradopirai.rj.gov.br) .