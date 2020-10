Barra do Piraí realiza nova ação da Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite e multivacinação

Matéria publicada em 25 de outubro de 2020, 11:47 horas

Barra do Piraí- Neste sábado, 24, a prefeitura de Barra de Piraí realizou mais uma ação da Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite e multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos.

De acordo com a secretaria municipal de saúde de Barra do Piraí, o objetivo desta nova ação é ampliar a cobertura da vacina no município, além de atender àqueles que não participaram no Dia D, realizado dia 17 de outubro e, também, atender aquelas pessoas que não puderam comparecer aos postos nos dias de semana.

Vale destacar, ainda, que as doses também estão disponíveis de segunda a sexta, com unidades fixas com rotina de vacinação e outras com rodízio de horários, consulte no posto mais próximo de você.

Unidades que estiveram abertas neste sábado:

Nossa Senhora Santana ( Albert Sabin)

Coimbra

Areal

Boa Sorte

Lago Azul

Oficinas Velhas

Parque São Joaquim

Parque Santana

Vargem Grande

Santana de Barra

Ipiabas

Dorândia

Vargem Alegre

Califórnia