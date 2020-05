Barra do Piraí tem mais cinco casos confirmados da covid-19, com total de 42 infectados

Matéria publicada em 6 de Maio de 2020, 09:50 horas

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí confirmou mais cinco casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, chegando ao total de 42 pessoas infectadas. Deste total, 22 pacientes já são considerados recuperados da doença, após passarem pelo isolamento domiciliar por 14 dias sem apresentar piora no quadro de sintomas.

Ainda de acordo o boletim epidemiológico mais recente, Barra do Piraí tem 12 pessoas em isolamento domiciliar e quatro internadas. Barra do Piraí segue com quatro óbitos confirmados pela doença.