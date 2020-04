Barra Mansa abre centro de tratamento para Covid-19 na Região Leste

Matéria publicada em 22 de abril de 2020, 08:53 horas

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, abre nesta manhã de quarta-feira, dia 22, o Centro de Triagem e Tratamento Covid-19, que fica na antiga UPA da Região Leste. A unidade passou por obras e serviços de adequação, assim como ganhou novo mobiliário e equipamentos.

Os aparelhos que vão ajudar no tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus, como os respiradores, chegaram através de uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura local, que também adquiriu parte da estrutura com recursos próprios.

Na semana passada, o prefeito explicou como será o funcionamento da nova unidade. ” “O centro garante o tratamento dos pacientes, de uma forma que reduzimos o risco de contaminações em outros locais da cidade. Nosso objetivo é trazer para este centro os pacientes, para que eles façam a triagem, o tratamento e o encaminhamento ao Hospital Regional”, disse Drable.