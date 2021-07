Barra Mansa entrega reforma da UBSF do Monte Cristo

Matéria publicada em 1 de julho de 2021, 19:34 horas

Com as obras, o espaço foi duplicado, permitindo aumentar a capacidade no atendimento

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, juntamente com o Secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, e o vereador Paulo da Gráfica, entregou na noite desta quinta-feira (1º) a reforma e ampliação da Unidade Básica da Saúde da Família (UBSF) do Monte Cristo. Com as obras, o espaço foi duplicado, permitindo aumentar a capacidade no atendimento.

Também participaram da cerimônia a vice-prefeita Fátima Lima, secretários municipais, vereadores, o ex-deputado estadual Ademir Melo, o ex-vereador Wellington Pires e a gerente da Atenção Básica, Adriana Cristina Rodrigues Alves.

A unidade fica na Travessa Agenor Marques da Silva e atende um público de aproximadamente 3,3 mil pessoas, residentes dos bairros Monte Cristo I e II, Apóstolo Paulo e Jardim América. O local possui acesso com rampa e piso tátil, recepção ampliada; consultórios médicos, odontológico e ginecológico; salas de expurgo, reunião, curativo e vacinação; farmácia; áreas de circulação; dispensário; copa e banheiros masculino e feminino.

Após a reforma, a UBSF passa a se chamar Auxiliar de Enfermagem Maria Helena da Silva, uma homenagem a primeira profissional a exercer a função na unidade de saúde.

O prefeito Rodrigo Drable destacou o trabalho da Saúde em melhorar os atendimentos aos munícipes. “Esse posto não estava à altura da equipe que aqui trabalha, nem da população que é atendida. Nós temos uma equipe que se dedica, isso desde o médico, auxiliar, as agentes de saúde, as visitas e cada uma desses atendimentos é lançado. Assim nós formamos as produções de cada unidade. Barra Mansa recebeu prêmio por produção. Isso é resultado de uma equipe competente, que se dedica. Antes, nós buscávamos atendimento em outras cidades, hoje são eles que vêm para cá”.

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, destacou a importância do trabalho e dedicação da equipe da Atenção Básica na melhoria do UBSF. “Foi uma luta desde o primeiro dia que nós assumimos lá na gestão passada. Pegamos uma saúde totalmente destruída, sem recursos, 30 unidades desabilitadas. Hoje tenho orgulho em dizer que essa unidade foi totalmente financiada graças ao sucesso e a produção da própria Atenção Básica. Foi através do lucro de 2019, que nós recebemos em 2020, que concluímos aqui. É emocionante ver a nossa unidade linda. Parece mais uma clínica privada do que uma clínica do SUS”.

O vereador Paulo da Gráfica lembrou da importância da unidade na história da população. “Estamos contentes com essa reforma, porque a gente tem raiz nesse lugar. Meus pais são pacientes aqui, meus irmãos também, A população do Monte Cristo e Jardim América vai ganhar muito com isso. A gente continua com o lema do prefeito, continuando trabalhando”.