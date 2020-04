Barra Mansa inicia controle de entrada de veículos de fora da cidade

Matéria publicada em 22 de abril de 2020, 10:44 horas

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa iniciou nesta quarta-feira, dia 22, as medidas restritivas para acesso de veículos de fora da cidade. Barreiras foram montadas nos principais pontos de entrada de Barra Mansa, contando com apoio da Guarda Municipal. Veículos emplacados fora de Barra Mansa devem comprovar vínculo com a cidade ou dar meia volta.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, decidiu no último dia 19 endurecer ainda mais as medidas de combate à Covid-19, incorporando ações que começaram a valer nesta quarta. Por meio de decreto, ele determinou a obrigatoriedade do uso de máscara facial de proteção ao dia a dia da população e a proibição da entrada de veículos de outros municípios.