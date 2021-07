Barra Mansa nega que tenha aplicado doses vencidas da AstraZeneca

Matéria publicada em 2 de julho de 2021, 17:47 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa emitiu nota na tarde desta sexta-feria, dia 02, informando que não aplicou doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 vencidas. A informação de que o município teria recebido e aplicado doses de vacina vencidas ou expiradas foi divulgada pelo jornal “A Folha de São Paulo”. Segundo o jornal, pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca foram aplicadas em diversos postos de saúde do país.

-As doses citadas, com vencimento no dia 14 de abril, foram aplicadas no município no dia 03 de abril, dentro do prazo de validade. O Governo Federal enviou o lote com o vencimento próximo e tão logo chegou à cidade, já foi administrada imediatamente. A confirmação pode ser conferida nos cartões de vacinação com a comparação da data de imunização e com o número do lote que está registrado no documento – diz a nota.

Entenda o caso

Municípios da região Sul Fluminense teriam aplicado pelo menos 124 doses vencidas da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. De acordo com a reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo, nesta sexta-feira, dia 02, cerca de oito lotes da vacina AstraZeneca/Oxford que foram entregues pelo governo federal para algumas cidades e estavam com os prazos vencidos ou expirados. Os municípios foram: Angra dos Reis, Barra Mansa, Barra do Piraí, Rio Claro, Piraí, Resende e Volta Redonda.