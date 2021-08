Barra Mansa pode ganhar o Espaço do Agricultor

Matéria publicada em 6 de agosto de 2021, 10:37 horas

Local será implantado em parceria com o governo do estado e terá como objetivo a valorização dos produtores locais

Barra Mansa – O secretário de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa, Carlos Roberto Carvalho, o Beleza, formalizou junto a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA) a solicitação para que seja implantado no município o Espaço do Agricultor. O local, que deverá seguir um modelo padrão para os municípios fluminenses, proposto pelo governo do Estado, terá como objetivo a valorização dos produtores locais, além da fomentação dos seus negócios com a comercialização de produtos.

A formalização do pedido, segundo Beleza, aconteceu há cerca de quinze dias durante um evento no auditório da Cooperativa Agropecuária de Barra Mansa (Coopbama) para debater o início de uma linha de crédito para o agronegócio, que na ocasião contou com a presença do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e do o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz.

– Já temos alguns locais de interesse do município, para implantação do Espaço do Agricultor, mas isso ainda será definido O próprio estado já tem uma planta única e padronizada para esse espaço, que deve ser cedido pelo município para que a Secretaria de Agricultura entre com a obra. O objetivo é ter um local fixo e identificado para que o produtor possa expor o seu produto, para que ele tenha um espaço de fácil comercialização e também para que a população tenha essa identidade com a rotina do agricultor – destacou Beleza.

De acordo com ele, farão parte do Espaço do Agricultor produtores de hortaliças, leite, grãos, carvão, de produtos artesanais e domésticos, entre outros, todos reunidos em um ponto estratégico de vendas. Ainda segundo o secretário, a ideia é também estimular a produção, como também “os sabores e os saberes da cultura da zona rural do município”.

– Os produtores terão um espaço onde todos terão a oportunidade de interagir e contar a sua própria história. O Espaço do Agricultor vai integrar a cidade e as pessoas que estão na área rural, sem falar no incentivo à economia, com a geração de renda – finalizou Beleza.