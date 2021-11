Barra Mansa prepara decoração do “Natal Luz e Magia”

Matéria publicada em 12 de novembro de 2021, 07:36 horas

Barra Mansa – A cidade já começou a instalar as decorações do “Natal Luz e Magia”, cuja abertura está prevista para o próximo dia 25. Este ano o projeto prevê decoração da Avenida Domingos Mariano até o Supermercado Bramil. Os enfeites serão sinos e arabescos iluminados, anjos com trombetas, bolas e estrelas de Natal, linhas de cabo de aço com cometas luminosos, uma bola de Natal em formato 3D instalada na Praça da liberdade e as famosas e coloridas árvores sakuras.

Haverá ainda presépio com personagens em tamanho real na Praça da Matriz. A ação é fruto do trabalho conjunto da Associação Comercial Industrial e Agro Pastoril de Barra Mansa (Aciap), Câmara de Dirigentes Lojistas de Barra Mansa (CDL BM) e Sindicato Comércio Varejista (Sicomércio). Representantes das entidades esperam que a ação aumente o movimento no comércio atraindo novos consumidores.

“Esse ano a ação contemplará a antiga estação, a Praça do Ano Bom, e os bairros Vila Nova e Nove de Abril. Ter esse encanto, além de ajudar no fomento do comércio local ajuda a resgatar o espírito e a magia em uma data tão forte em sentimentos, em desejos, em alegria”, afirma o presidente da CDL Barra Mansa, Leonardo dos Santos.

Para o presidente do Sicomércio, Hugo Tavares, “a decoração transforma o ambiente favorável às vendas, além de ser prazeroso para que as pessoas possam passear e aproveitar o comércio”. Matheus Gattás, presidente da ACIAP Barra Mansa, também reforçou a importância da data. “Mesmo em ano de crise, mais uma vez, as entidades se esforçam para trazer um Natal decorado pois acreditamos que todos nós – moradores e visitantes – merecemos esse carinho”.

Com apoio da prefeitura, o Natal Luz e Magia contará, este ano, com novidades na parte cultural. Haverá programação especial, nos três primeiros domingos de dezembro, dias 05, 12 e 19, com diversas atividades na Avenida Joaquim Leite entre outras novidades. A previsão é que a abertura do ‘Natal Luz e Magia’ aconteça no dia 25 de novembro.