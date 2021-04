Barra Mansa prorroga medidas restritivas de combate à Covid-19

Matéria publicada em 19 de abril de 2021, 09:47 horas

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable publicou novo decreto municipal, nesta segunda-feira, 18, que prorroga medidas de combate à Covid-19, até o próximo domingo dia 25. Com isso, fica mantido o horário de funcionamento do comércio, das 10h às 18 horas, de segunda às sextas-feiras e, aos sábados, das 09h às 13 horas.

Casas de festas também poderão funcionar até as 21 horas, durante a semana. Clubes sociais estão liberados para prática de esportes individuais. Já as academias poderão funcionar, das 05h até as 22 horas, com 50% da sua capacidade, além do distanciamento social de 1,5 metros, entre outras medidas.

Bares

Os bares e afins precisam seguir outras determinações, como a utilização de 50% das mesas e aqueles com capacidade para mais de 40 pessoas, deverão submeter todos os presentes a verificação de temperatura antes de adentrar no recinto, não podendo ingressar aqueles com febre. Além disso, segue proibida a permanência de clientes em pé, bem como a utilização de pista de dança dentro dos estabelecimentos.

Aulas

As aulas na rede municipal de ensino foram retomadas nesta segunda-feira (19). O atendimento ao público na prefeitura e demais repartições públicas municipais retornaram na última semana.

A permanência de pessoas em praças e espaços públicos continua proibida. A fiscalização das restrições impostas pelo decreto será realizada pela Fiscalização de Posturas, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Guarda Ambiental, Defesa Civil, Fiscalização Fazendária, Procon e demais fiscais municipais.