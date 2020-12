Barra Mansa realiza testagem para Covid-19 na Praça da Matriz

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2020, 14:38 horas

Barra Mansa– Mais uma ação contra a Covid-19 foi concluída em Barra Mansa. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde estiveram na Praça da Igreja Matriz de São Sebastião nesta quarta-feira (23), oferecendo a testagem para a população. Tendo em vista que este é um período de grande circulação de pessoas nas ruas, a iniciativa alcançou inúmeros munícipes que tiveram a oportunidade de realizar o procedimento sem custo. O teste rápido garante o resultado em até 15 minutos.

Sérgio Gomes, secretário de Saúde de Barra Mansa, falou sobre a série de testagens que vêm acontecendo no município. “Durante um longo período realizamos a testagem em massa em diversos pontos do município. Nosso intuito é dar continuidade nesse serviço, com o propósito de alcançar todos os munícipes. Essa é uma ação de grande importância, pois através dela, conseguimos manter um equilíbrio na cidade e o controle dos leitos públicos nos hospitais”.

O secretário ainda falou do compromisso da prefeitura, mesmo durante o período de fim de ano. “Apesar do período natalino, a Secretaria de Saúde continua ativa no combate à Covid-19. Manteremos as cinco unidades de saúde funcionando até as 22 horas, nos dias 28, 29 e 30. A população tem percebido a importância desse amparo e eu não posso deixar de agradecer a cada profissional que tem trabalhado a frente dessa luta”, completou Sérgio, citando as unidades nos bairros Vista Alegre, Bocaininha, Vila Orlandélia, Boa Sorte e Siderlândia.

O teste rápido para detecção do novo coronavírus é através da coleta de sangue, feito por um pequeno furo no dedo. O procedimento também informa se o testado já teve o vírus e está com anticorpo ativo. Para participar basta ser morador de Barra Mansa e estar com os documentos de identificação e um comprovante de residência nominal em mãos.