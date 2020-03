Barra Mansa suspende estacionamento rotativo

Matéria publicada em 19 de março de 2020, 15:21 horas

Em virtude da prevenção ao novo coronavírus, atividade foi interrompida por tempo indeterminado

Barra Mansa– A prefeitura cancelou por tempo indeterminado a operação do estacionamento rotativo do município. Após reunião com o Prefeito Rodrigo Drable, a decisão foi tomada com objetivo de resguardar a saúde dos operadores e reduzir possíveis chances de contaminação do Covid-19.

O secretário de Ordem Pública, Luiz Furlani, reforçou que nesse momento a preocupação do Poder Público é preservar a saúde dos operadores e da população em geral.

– Por isso liberamos todos operadores do estacionamento rotativo. Contamos com a participação e compreensão deles para que permaneçam em casa, evitando o risco de contágio do novo coronavírus – disse o secretário.

Furlani também informou que na noite de quarta-feira (18), esteve na garagem da empresa que atua no município atendendo aos bairros Santa Clara e adjacências a fim de acompanhar e fiscalizar o processo de higienização dos coletivos.

– Estamos acompanhando a limpeza dos ônibus municipais, que é feita diariamente pelos funcionários da empresa utilizando o álcool gel, seguindo as recomendações da Secretaria de Saúde – frisou Furlani.

Outras medidas da Ordem Pública

Na manhã desta quinta-feira (19), a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Manutenção Urbana e Ordem Pública, fechou o acesso da Alameda Glaziou, localizada nas proximidades do Parque Centenário, popularmente conhecido como Jardim das Preguiças.

A ação visa prevenir a contaminação do Covid-19 e proteger a população idosa, que frequenta o ambiente. Uma equipe da Guarda Municipal foi enviada ao local para evitar qualquer tipo de aglomeração.

De acordo Luiz Furlani, a medida foi tomada após a permanência de idosos no local mesmo diante das orientações sobre os grupos de riscos para a doença.

– Nós fechamos todo acesso da Alameda Glaziou, porque infelizmente alguns cidadãos não respeitaram as recomendações de evitar qualquer tipo de aglomeração. Tomamos a medida drástica de fechar o acesso para reduzir as chances de proliferação da doença – frisou Furlani.

Outra medida que vale a partir da meia noite desta sexta-feira, em Barra Mansa é o fechamento do terminal rodoviário. Ficam proibidas as viagens em transportes interestaduais e intermunicipais, com exceção dos ônibus oriundos da região Sul Fluminense.