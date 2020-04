Barra Mansa tem mais sete casos de Covid-19 e total de infectados está em 38

Matéria publicada em 26 de abril de 2020, 20:27 horas

Prefeito Rodrigo Drable disse que vai iniciar testagem rápida em pacientes suspeitos de coronavírus

Barra Mansa- O município registrou mais sete casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Com os novos dados, Barra Mansa tem no total 38 pacientes infectados. Os números foram atualizados na noite deste domingo, dia 26, pelo prefeito Rodrigo Drable, em uma live nas redes sociais.

De acordo com o prefeito, dos novos casos confirmados na noite de hoje, quatro pacientes são de Volta Redonda e um de Santa Rita de Jacutinga (MG). Drable ainda informou que vai iniciar os testes rápidos de coronavírus em pacientes suspeitos, em casa, mas frisou que há poucos testes disponíveis e não tem como testar toda a população, no momento.

– Temos uma quantidade de testes rápidos que vamos iniciar nos pacientes suspeitos, com todos os sintomas do coronavírus. Não tem como testar toda a população de Barra Mansa. Não temos testes o suficiente para isso. Os resultados do Lacen, no Rio, vem com uma certa demora, mas são extremamente confiáveis, entretanto queremos dar mais agilidade aos casos suspeitos e iremos iniciar a testagem na casa dos pacientes – disse.

Rodrigo Drable disse ainda que há 24 pacientes em isolamento domiciliar e a equipe da Secretaria Municipal de Saúde está realizando visitas aos pacientes e que hoje foi surpreendido, pois quando a equipe foi até a casa de 14 pacientes em isolamento domiciliar, apenas cinco pacientes estavam em casa.

O prefeito ainda informou que no Centro de Triagem e Tratamento Covid-19 em Barra Mansa tem um paciente internado com ventilação mecânica. Na Santa Casa de Misericórdia tem um paciente com ventilação suspensa e outros três na mesma situação. E no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, tem um paciente em ventilação ambiente.