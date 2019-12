Matéria publicada em 27 de dezembro de 2019, 06:30 horas

Volta Redonda – Uma batida entre um carro se passeio e um ônibus deixa o trânsito complicado na Avenida Amaral Peixoto, na manhã desta sexta-feira, em Volta Redonda.

Os veículos colidiram em um dos acessos para a Rua Gustavo Lira, sem feridos graves. Os motoristas do carro e do ônibus aguardam a chegada da Guarda Municipal e, enquanto isso, a rua do acesso ficou obstruída.