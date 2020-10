Biologo celebra o aniversário de registro da ‘coruja gigante’ na Pedreira da Voldac em VR

Matéria publicada em 3 de outubro de 2020, 18:35 horas

Volta Redonda – Neste domingo, dia 04, o biólogo Fernando Pinto celebra o aniversário de registro da ‘coruja gigante’ na Pedreira da Voldac, em Volta Redonda.

A descoberta foi registrada no mesmo dia no ‘wikiaves’, espaço para registro inédito de aves do planeta. Fernando, que é biólogo com doutorado em aves e ligado à equipe ambiental do MEP, conta como foi a o registro da espécie Jacurutu, no dia 04 de outubro de 2019.

‘Seus olhos brilhavam e os clicks da máquina fotográfica não paravam. Fico feliz de ter feito o registro a um ano atrás na região. Isso é um indicativo de que ele encontrou ali um refúgio, que tem alimento, segurança e abrigo. É bom salientar que não é uma espécie não muito comum aqui no Rio de Janeiro. É um animal predador, topo de cadeia, que precisa de caçar. Essa é uma espécie que a gente classifica como bioindicadora, ela é um sentinela ambiental, a presença dela indica que o local está equilibrado’ explicou e comemorou o biólogo.

Fernando destaca também a importância da preservação ambiental em áreas urbanas.

‘Por mais que a gente ache que estamos em uma região de muita urbanização, que não tem potencial ecológico, isso prova que dentro das cidades existem áreas importantes de serem preservadas e que fazendo isso vamos preservar a qualidade de vida da população do entorno’ lembrou.