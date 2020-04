Biólogo faz gráfico sobre o coronavírus e diz que VR segue tendência mundial

Matéria publicada em 11 de abril de 2020, 18:06 horas

Volta Redonda – O biólogo e especialista em imagens clínicas e professor licenciado do MEP (Movimento pela Ética na Política), Saulo Karol, fez um gráfico sobre os casos da Covid-19 em Volta Redonda. Ele afirmou que os gráficos mostram no município a mesma tendência do que vem ocorrendo em nível mundial. Disse ainda que é preciso preciso ter atenção também para o quadro epidemiológico da cidade em relação às doenças pulmonares e a faixa etária da população.

– Volta Redonda herdou e mantem um sistema de saúde que tem atendido bem a crise epidêmica, além de rede privada de saúde, numa posição muito superior a maioria das cidades brasileiras. A prefeitura está tomando as medidas corretas na mesma linha dos governadores e da OMS – disse Saulo e continuou: “Contudo, não sou otimista em relação a situação, tende a piorar até que haja o achatamento da curva.”

Ele exemplificou: “Imaginem uma casa com dez pessoas e apenas dois banheiros, todas elas com diarreia intensa. Se todos precisarem usar o banheiro ao mesmo tempo, não terá banheiro para todos. No caso os banheiros são os respiradores nos hospitais. Pode parecer estranho a analogia, porém é o que vai acontecer se sairmos do isolamento social.

Ele fez um alerta sobre a importância do isolamento social, lembrando o que ocorreu na Itália, agora nos Estados Unidos e Equador.

-Além disso temos a preocupação de que no inverno aumenta os casos de infarto cardíacos e AVC (acidente vascular cerebral), cujos pacientes necessitam de respiradores nas UTI disse, acrescentando que o isolamento abrange três etapas. A primeira é evitar a contaminação em massa da população, já a segunda é dar tempo para os hospitais se preparem com aquisição de equipamentos e treinamentos específicos para as equipes. A terceira, segundo ele, é diminuir a ocupação de leitos de UTI por outras patologias como traumas e acidentes pelo qual o número de incidência reduz com o isolamento.

Ele falou também sobre o uso da hidroxicloroquina e as sub-notificações:

-Não sou contra o uso da droga, desde que tenha baseamento técnico e cientíico e seja prescrita por profissional capacitado, no qual um médico. Sabemos que qualquer medicamento pode trazer riscos quando usado sem acompanhamento especifico – ponderou, e conclui: “Quanto a sub-notificação, dos 15 países mais atingidos por essa pandemia somos o que menos testamos os pacientes e a população, testamos pouco por falta de kits. Nosso desafio agora é sermos solidários, prevenir e cuidar dos adoecidos e, claro, manter a quarentena.