Matéria publicada em 7 de junho de 2021, 11:58 horas

Celebração fez parte da Romaria Diocesana realizada pelo bispo no fim de semana

Diocese- Em sua terceira Romaria Diocesana desde que se tornou bispo da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda, Dom Luiz Henrique celebrou no último sábado, dia 5, a santa missa no Santuário Nacional de Aparecida.

Além do bispo diocesano, também estiveram presentes na cerimônia o bispo emérito, dom Francisco Biasin, além de padres e diáconos que compõem o clero diocesano.

Em suas palavras, dom Luiz Henrique destacou que o Senhor está sempre ao lado de todos, com olhar de zelo. “Deus não nos abandona, mesmo diante de grandes desafios que enfrentamos e que, aparentemente, parece que Deus está indiferente a nossa realidade, ele não está. Ele olha para nós com cuidado e misericórdia, que ama e que se alegra por aqueles que buscam seguir o bem”, disse.

O bispo diocesano também pontuou a importância da Diocese ter um momento particular no Santuário Nacional. “É um sinal de unidade, de comunhão, em torno da casa da nossa Mãe, Maria, pedindo sempre a bênção e a proteção dela para que vivamos intensamente a nossa fé e testemunhamos o amor de Deus”, completou.

Diferente do ano passado, nesta Romaria foi possível a presença dos fiéis ainda que de forma moderada. Nathália Barreto, da paróquia São Paulo Apóstolo, em Volta Redonda, contou que foi um dia importante para toda a Diocese. “Foi muito especial estar presente na Casa da Mãe com o nosso pastor, mesmo que de forma restrita. Espero que no próximo ano toda a Diocese esteja reunida para este momento único”, ressaltou.

Também no sábado foi realizada a oração do santo terço pelos leigos da Diocese, com a apresentação de dom Luiz Henrique, do padre Paulo Sérgio Almeida e representantes das regiões pastorais. O momento oracional foi transmitido na rádio Sintonia do Vale 98,9 FM e nas redes sociais da Diocese