Bolsonaro afirma ser contra bloqueios em estradas

Matéria publicada em 1 de novembro de 2022, 17:28 horas

Presidente afirma que métodos de protesto ‘não podem ser os da esquerda’

Brasília – O presidente da República, Jair Bolsonaro, declarou em entrevista concedida nesta terça (01) que os métodos de protesto de seus apoiadores não devem incluir a supressão de direitos constitucionais, como o de ir e vir. A declaração é uma crítica indireta aos bloqueios em rodovias promovidos por apoiadores do governo desde poucas horas depois da proclamação do resultado do segundo turno.

– As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir – disse Bolsonaro.

Bolsonaro não citou o nome de seu sucessor, o ex-presidente e presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.