Bombeiros retomam buscas por jovem em Volta Redonda

Matéria publicada em 14 de junho de 2020, 09:59 horas

Volta Redonda – Bombeiros retomaram neste domingo (14), as buscas por duas pessoas desaparecidas. Uma delas é Breno Afonso Silva de Oliveira, de 20 anos. Ele foi visto pela última vez, no bairro Açude. A mãe do jovem, Marta Francisca da Silva Oliveira, que mora no Retiro, disse ao DIÁRIO DO VALE, que neste domingo, pretendia caminhar pela Avenida Beira Rio, na esperança de encontrar o filho.

– Não sei mais o que fazer. Meu marido é doente e só deitado, por causa disso. Estou lutando sozinha. Recebo muitas informações falsas sobre o paradeiro do meu filho – desabafou Marta, afirmando que o filho desapareceu no dia 6 deste mês, e que dois dias antes, tinha rompido o relacionamento com a namorada.

O outro desaparecido é Renan Júnior Ferreira, que mora na Vila Mury, é trabalha na empresa Grupo Cacau, no Retiro. Neste domingo, completa uma semana que ele está desaparecido. O pai de Renan, o empresário Cláudio Ferreira dos Santos, assim como Marta, vem acompanhando as buscas que os Bombeiros realizam.

Renan, quando foi visto pela última vez, dirigia uma picape, que ainda também não foi localizada. Qualquer informação sobre o paradeiro de Renan e Breno poderá ser feita ao Disque Denuncia do 28 Batalhão da PM (08000-260-667) ou pelo Disque Denúncia da 93 DP.

O celular do pai de Renan é (24) 98822-9515 (falar com Claudio), ou o telefone da mãe de Breno (24) 99869-3591 (falar com Marta) .