Bombeiros tentam controlar incêndio no Pinto da Serra; veja os vídeos - Diário do Vale

Bombeiros tentam controlar incêndio no Pinto da Serra; veja os vídeos

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2023, 07:20 horas

No local havia material inflamável; casa estava sem moradores

Volta Redonda – Pelo menos cinco equipes do Corpo de Bombeiros de Volta Redonda, com apoio da unidade de Barra Mansa estão, desde às 5 horas desta sexta-feira (10), tentando controlar um incêndio em uma residência na Avenida Francisco Torres, próximo ao Detran, na localidade de Pinto da Serra, em Volta Redonda.

A casa de dois andares fica ao lado de uma madeireira. Um caminhão que estava parado na porta da casa foi atingido pelas chamas e pegou fogo parcialmente. A equipe de reportagem do DIÁRIO DO VALE está no local e fez imagens e vídeos exclusivos. Até o momento desta publicação, o fogo ainda estava sendo controlado.

No local foi encontrado material inflamável e havia muito lixo. Não havia nenhum morador na residência. Os Bombeiros foram chamados por vizinhos.

Os trabalhos estão sendo liderados pelo tenente Araújo e mais 20 homens.

A Polícia Militar e Guarda Municipal também estão no local.

Imagens: Evandro Freitas