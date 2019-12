Bope faz operação em Angra dos Reis

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2019, 13:40 horas

Angra dos Reis – Policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) fizeram operação na manhã deste sábado (21) no bairro Belém, para combater o tráfico de drogas, roubo de cargas e de veículos no bairro Belém.

No final da tarde será divulgado balanço da operação.

Na sexta-feira (20), policiais Militares do 33º BPM fizeram operação também para combater o tráfico, na comunidade do Frade.

A PM foi recebida a tiros e houve confronto armado. Um homem, identificado apenas como ”Coroa”, foi atingido, foi socorrido para o Hospital da Praia Brava, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.