Botânico elogia a riqueza de fauna e flora da Pedreira da Voldac

Matéria publicada em 28 de junho de 2021, 09:43 horas

Volta Redonda- Após visitar a Pedreira da Voldac no final de semana, o educador Fernando Moura, biólogo, consultor especialista em botânica, regeneração florestal e agricultura sustentável, elogiou o local, principalmente a riqueza de fauna e flora da Pedreira.

Interessado em ingressar na equipe de voluntários do MEP-Ambiental, o botânico fez a sua primeira ‘visita técnica’ à Pedreira da Voldac, acompanhado por Fernando Pinto e Michel Bastos, pesquisadores da coordenação ambiental do MEP (Movimento Ética na política).

“Estou encantado. Entrar em um ambiente cercado pela cidade símbolo de desenvolvimento ‘agressivo e intenso’, marcado por uma das maiores indústria da América Latina, e ver um espaço protegido, parece mais uma ‘ilha’ deslocada. É como se entrássemos em um ambiente paralelo.” Comentou Fernando, diante do paredão rochoso de mais de 30 metros de altura.

Fernando, acrescentou ainda que a riqueza de fauna e flora, do pouco que ele analisou é fantástica.

– Os diferentes tipos de árvores, é a clara ligação com a dispersão de sementes por aves, as plantas comestíveis raríssimas nos espaços urbanos, a regeneração natural torna o local um magnífico refúgio. Porém, é fundamental conservar o espaço, o Poder Público pode orientar tecnicamente pequenas intervenções, cuidando, e transformar sim, o local em Monumento Natural (MONA), protegido – Elogiou.

O local guarda potencialidades incríveis. destacou Moura, como no caso da coruja gigante, Jacurutu, raríssima no Brasil (Cf.https://mepvr.com.br/biologo-celebra-o-aniversario-de…/). O botânico fez questão de registrar plantas de uso tradicional como o mastruz, pariparoba, wassabi, figueiras, canelas, entre outras, raras de encontrar em área urbana (Cf. fotos).

Documento técnico

Diante do interesse e visão acadêmica do especialista, Fernando Pinto, doutor em ecologia e coordenador da equipe ambiental do MEP, solicitou ao botânico Fernando Moura, que colaborasse com a equipe para incorporar ao Projeto Mona, elementos ligados à área de botânica e ecologia florestal. “Estamos atualizando nosso projeto para reenviar ao Poder Público, fica o pedido de relato técnico com foco na área de botânica e regeneração do local”, disse Fernando Pinto.

O botânico Moura, prontamente aceitou o desafio. “Pode contar comigo, vou me integrar à equipe, preparo e envio sim”. Disse animado o botânico.