Matéria publicada em 28 de março de 2021, 15:22 horas

Ele teve seu carro atingido por outro, na noite desse sábado, 27, no km 280, em Barra Mansa

Barra Mansa – O conceituado cabeleireiro de Volta Redonda, Fabrício Machado, de 39 anos, foi identificado como uma das vítimas do acidente ocorrido entre a noite de sábado (27) e a madrugada deste domingo (28), na Rodovia Presidente Dutra, no KM 280, na altura de Floriano, em Barra Mansa. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), duas pessoas morreram durante uma batida entre veículos, por volta das 23h30.

Fabrício era condutor do VW/VIRTUS, atingido por um VW/FOX, durante o acidente. Ele sofreu ferimentos graves e foi socorrido para o Hospital de Emergência de Resende e, durante atendimento médico, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

A outra vítima, que ainda não foi identificada, é um homem, com idade aproximada entre 20 a 30 anos, segundo a PRF. Ele conduzia o VW/FOX, vermelho, que colidiu de frente ao veículo de Fabrício Machado. Após a colisão, a vítima não identificada morreu carbonizada.