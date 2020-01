Cabo entrou em confronto com bandidos do Padre Josimo semana passada

Volta Redonda – Natural de Valença, o cabo Leonardo Pinho da Silva entrou na Polícia Militar como praça em 2011 e iria completar nove anos na corporação. O comando do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área) está divulgando o serviço de disque denúncia do 28º Batalhão, onde Pinho era lotado.

De acordo com colegas de batalhão, que estão no local onde Pinho foi morto, na semana passada o cabo já havia entrado em confronto com bandidos que atuam na localidade. Na ocasião, um suspeito foi ferido pelo mesmo policial que morreu no confronto ocorrido na madrugada desta quarta-feira.