Cabo-PM é baleado por criminosos em Resende

Matéria publicada em 8 de setembro de 2022, 13:42 horas

Resende – Um cabo-PM foi baleado nesta quinta-feira, dia 8, por criminosos em Resende. A tentativa de homicídio foi na Rua Araxá, Condomínio Tulipas, no bairro Fazenda da Barra III.

Os agentes disseram que faziam policiamento de rotina na localidade, quando eles foram atacados por um grupo de homens. Um dos tiros atingiu a perna esquerda do cabo-PM.

Os policiais revidaram os disparos. Os criminosos conseguiram fugir e abandonaram quatro carregadores de pistola calibre .40, 45 cartuchos do mesmo calibre, 245 trouxinhas de maconha, dois pinos de cocaína, um rádio, dois portas carregadores e etiquetas com a inscrições “CPX Equador do Pó”.

O policial baleado foi levado para o Hospital de Emergência de Resende. Ele não corre risco de morrer. O material apreendido foi levado para a 89ª DP.

Na terça-feira, dia 6, outra equipe do 37º Batalhão da PM já tinha sido atacada por criminosos na Rua Um, na Baixada da Olaria, também em Resende. Os agentes reagiram os disparos.

Os desconhecidos conseguiram fugir por uma área de mata.