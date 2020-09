Cadetes da Aman participam de mais uma edição da Operação Serra Negra

Matéria publicada em 4 de setembro de 2020, 12:11 horas

Resende- Tendo como objetivo proporcionar o reconhecimento e valorização sobre a importância do combatente a pé, que tem como função se infiltrar e cumprir missões de combate e reconhecimento em regiões de difícil acesso. Mais uma vez o Parque Nacional de Itatiaia foi o palco escolhido para a Operação Serra Negra, que envolve a participação de cadetes do 2º ano do Curso de Infantaria da Aman(Academia Militar das Agulhas Negras).

De acordo com a Seção de Comunicação Social da Aman, a chamada Operação Serra Negra, foi realizada entre os dias 17 e 21 de agosto em umas das regiões mais ricas em biodiversidade e desafios do país, o Parque Nacional do Itatiaia, e reuniu muito conhecimento e prática.

Além da variação do clima, os Cadetes integrantes da 3ª Cia Infantaria- Cia ARRANCA-TOCO também encararam obstáculos e diferentes terrenos para desbravar, onde atuando em uma área montanhosa, eles foram divididos em diversas frações.

Segundo a Aman, o exercício foi realizado nas divisas dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e impôs aos cadetes a realização de um deslocamento a pé, de aproximadamente 50 quilômetros.

A operação foi apoiada por aeronaves do Comando de Aviação do Exército (CAVEx), de Taubaté-SP. Momento em que o Cadete teve contato direto com a prática e pode comprovar o valor da Nobre Infantaria na execução de patrulhas e na orientação em terreno de montanha.

E além da resistência física, do espírito de corpo e da agilidade, o batismo de fogo foi celebrado com vibração por esses Infantes “SANGUES NOVOS”, onde não faltaram tenacidade, abnegação e rusticidade.