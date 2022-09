Câmara Municipal rejeita contas de Samuca referentes a 2020

Matéria publicada em 5 de setembro de 2022, 22:33 horas

Volta Redonda – Os vereadores de Volta Redonda rejeitaram, por 14 votos a 5, com duas ausências, as contas do ex-prefeito Samuca Silva referentes a 2020. A votação confirmou o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), que era contrário à aprovação das contas.

A Comissão de Finanças da Câmara Municipal e a Mesa Diretora, que elaboraram o projeto de resolução sobre as contas, acompanharam o parecer do TCE, que também foi seguido pela maioria do plenário.