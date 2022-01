Câmeras da CMVR flagram possível crime e Dinho coloca imagens à disposição da polícia

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2022, 17:41 horas

Homem se esconde no estacionamento da sede do Legislativo e ataca mulher que passava pela Avenida Lucas Evangelista

Volta Redonda – O presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Sidney Dinho (Patriota), que é subtenente da reserva remunerada da PM, colocou à disposição da Polícia as imagens do que foi aparentemente um crime cometido por um homem que ficou escondido perto do muro do estacionamento da sede do Legislativo. Pelo relógio da câmera, ofato foi no dia 8 de janeiro, por volta das 02h55min.

As imagens mostram que o homem aguarda a passagem de uma mulher, agarra-a, joga-a para dentro do estacionamento e retira alguma coisa dela. Em seguida, ele deixa a mulher ir e também se afasta do local.

“Um homem não identificado se postou na parte interna do estacionamento da Câmara, área de passagem de moradores do bairro Nossa Senhora das Graças, sendo certo que com a aproximação de uma mulher, este elemento se deslocou à calçada da parte frontal da Câmara e a puxou para a área interna. Com a reação imediata da mulher, o elemento a soltou e deixou o local como mostram as imagens ora divulgadas. Esta Presidência, de posse das imagens e com a devida identificação da vítima, enviou ofício ao Delegado Titular da 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda, para conhecimento e devidas providências”, escreveu Dinho ao Diário do Vale.

Dinho disse estar ansioso para que a Polícia Civil identifique e prenda o suposto criminoso:

– É inaceitável uma atitute como esta. Vamos contribuir no que for possível para identificar este elemento e rogamos para que a Polícia Civil consiga o identificar e responsabilizar por tal ato. Não compactuamos de forma alguma com qualquer atentado contra vidas, em especial de mulheres que são constantes vítimas de violência e necessitam de uma atenção especial. Estou muito esperançoso de que a sociedade ajude a polícia a identificar este elemento, usando o disque denúncia que temos na cidade. A sociedade de bem não pode ser limitada em seus direitos por conta de ações criminosas – concluiu.

Passagem pode ser fechada

Dinho se reuniu na tarde desta quarta- feira (19 de janeiro), no salão nobre da Casa Legislativa, com representantes dos bairros Nossa Senhora das Graças, Jardim Paraíba e com o pároco da Co-Catedral Padre Alércio; quando trataram sobre segurança e algumas medidas que devem ter um olhar coletivo dos segmentos. Diversos assuntos foram tratados, em questão, a ausência de segurança próximo da igreja e nas ruas das comunidades, principalmente agravada pela falta de iluminação.

O vereador expôs suas preocupações e alguns passos que cabem uma discussão entre a sociedade e o Poder Público, razão pela qual fez acontecer esse momento para chegarem a um senso comum com a troca de ideias e a participação da igreja por conhecer a demanda apresentada por outro ângulo pelos fiéis.

Sidney Dinho, além de escutar a todos, já deixou agendado o dia 25 desse mês, para que mais representantes e outras vozes somem a esses avanços em prol das comunidades e da população.

Na oportunidade, estiveram presentes: além do Presidente da CMVR, do padre, as senhoras Neuza e Marluce(associação de bairro do Jardim Paraíba) e o senhor Walmir (presidente da Associação do bairro Nossa Senhora das Graças).