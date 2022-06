Prefeitura envia para a Polícia Civil imagens de homicídio ocorrido em Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de junho de 2022, 11:01 horas

Imagens serão encaminhadas às autoridades. Equipamentos fazem parte do mais de 200 já em operação pelo projeto ‘Cidade Monitorada’

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Ordem Pública (Semop), vai encaminhar à polícia, imagens de câmeras instaladas no Aterrado que flagraram um homicídio na noite do último domingo (19) em uma das importantes vias do bairro. Os equipamentos são parte dos cerca de 200 já em operação no município por meio do projeto “Cidade Monitorada”, que prevê a instalação de mais de mil câmeras em regiões centrais e periféricas.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o vídeo será encaminhado às autoridades que investigam o crime e toda estrutura montada pelo governo municipal ficará à disposição das forças de segurança, para tentar agilizar a captura dos criminosos.

“O ocorrido mostra que as câmeras estão funcionando e são parte de um projeto que vem sendo implantado na cidade para aliar tecnologia e planejamento para integrar as ações das forças de segurança e melhorar o dia a dia da população”, afirmou o secretário.

O projeto Cidade Monitorada já instalou mais de 400 câmeras e todas estarão integradas ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). As 100 primeiras câmeras instaladas na Vila Santa Cecília e na Avenida Amaral Peixoto (Centro) têm o diferencial de fornecer imagens também ao programa estadual Segurança Presente, inaugurado neste mês pelo governador Cláudio Castro em Volta Redonda, e que tem o objetivo de promover ações de segurança pública, cidadania e atendimento social.