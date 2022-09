Caminhada ecológica de São Joaquim acontece neste domingo

Matéria publicada em 14 de setembro de 2022, 12:51 horas

Programação de evento que será realizado no distrito de Quatis contará com várias atrações musicais na Feira da Roça do distrito no decorrer do dia

Quatis – Após 7 anos, a Caminhada Ecológica da Estância Cultural Histórica e Turística de Ribeirão de São Joaquim está de volta. O evento é realizado pelo Clube Recreativo de Ribeirão de São Joaquim com apoio da Prefeitura de Quatis. A 7ª edição da Caminhada acontece neste domingo, dia 18 de setembro, a partir das 07h com o tradicional café da manhã e inscrições dos participantes na sede do evento. A programação ainda contará com várias atrações musicais na Feira da Roça do distrito no decorrer do dia.

Com o intuito de trabalhar na conscientização à preservação da natureza e incentivo ao esporte, a caminhada passará por 4 cachoeiras, incluindo a trilha do Cruzeiro e a trilha das Cachoeiras, com uma distância de aproximadamente 8,5 quilômetros.

O idealizador do evento, Dárcio Aguilar, ressalta a importância do evento para o fortalecimento do turismo rural no município. “Quando desenvolvemos esse projeto pensamos na transformação de São Joaquim em estância cultural e turística. A última edição foi em 2015, e é uma satisfação muito grande voltar a realizar este projeto de grande relevância para nossa comunidade. Agradeço o apoio e o comprometimento da prefeitura nesta edição.” – conclui Dárcio.