Caminhão bate na traseira de bicicleta e mata mulher na Dutra

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2021, 07:43 horas

Itatiaia – A noite deste domingo registrou um acidente provocando a morte de uma mulher de 45 anos, na Via Dutra, em Itatiaia. A bicicleta, onde estava a vítima foi atingida na traseira por um caminhão no km 324, próximo ao posto fiscal de Nhangapi. Segundo a Polícia Rodoviária Federal o caminhão deixava a pista principal da rodovia para entrar no posto fiscal, quando o motorista se deparou com a ciclista no meio da faixa de desaceleração.

Ainda segundo o motorista, ele não conseguiu frear ou desviar da ciclista. O caso foi registrado na delegacia de Itatiaia como homicídio culposo (não intencional) na direção de veículo automotor.