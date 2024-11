Caminhão com engradados de cerveja tomba na BR-393

Barra do Piraí – Um caminhão que transportava engradados de cerveja tombou na manhã desta terça-feira (19), no km 274 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no trecho conhecido como “Curva do Aterrado”, em Barra do Piraí.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido no acidente, e o trânsito já flui normalmente na rodovia.