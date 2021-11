Caminhão do Exército bate com o teto debaixo de ponte no bairro Niterói

Matéria publicada em 16 de novembro de 2021, 18:44 horas

Volta Redonda – Um caminhão da Polícia do Exército bateu com o teto debaixo da Ponte Pequetito Amorim, quando transitava pela Avenida Adalberto de Barros Nunes, no bairro Niterói, em Volta Redonda. Segundo testemunhas, dois soldados, de 24 e 26 anos, teriam se ferido levemente, e foram levados por bombeiros para o Hospital São João Batista .

A altura permitida para a passagem de veículos pelo local, onde ocorreu o acidente, é de 2,90 metros. Com o impacto, a grade do caminhão e a capa que cobria o teto do veículo, caíram na pista, não chegando a prejudicar o trânsito.

O caminhão pertence ao quartel da Polícia do Exército, localizado na Vila Militar, no Rio. Desde o dia 8 deste mês, a 1ª Divisão do Exército (1ª DE) vem realizando na região Sul Fluminense, o Exercício de Adestramento Avançado, denominado Operação Membeba.

A ação envolve quatro mil e oitocentos homens que integram tropas do Exército do Rio de Janeiro e Juiz de Fora (MG) . A operação termina no próximo dia 20.