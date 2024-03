Caminhão tomba e atinge veículos na Dutra em Piraí

Piraí – Um caminhão que transportava uma carga de batatas e trafegava no sentido Rio, tombou na manhã desta segunda-feira (4), altura do km 247, da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí e atingiu veículos que seguiam pelo sentido São Paulo. Ninguém ficou ferido com o acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um dos veículos atingidos, capotou após o impacto. O acidente interditou as duas faixas da esquerda dos dois sentidos da rodovia.

Segundo a PRF, com o tombamento, a carga de batatas acabou sendo jogada na pista contrária e deixou o trânsito lento. A corporação informou que o caminhão já foi destombado e que equipes estão fazendo a limpeza da pista.

Atualização 10h30

A PRF informou que o trânsito foi liberado nos dois sentidos da via.