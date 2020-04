Caminhoneiros recebem orientações sobre coronavírus na BR-393

Matéria publicada em 3 de abril de 2020, 11:51 horas

Volta Redonda – Caminhoneiros que trafegam pela BR 393 (Rodovia Lúcio Meira), nesse período de quarentena por conta do coronavírus recebem álcool em gel, máscara, luvas e panfletos com orientações de prevenção à Covid-19. A medida é realizada pela K-Infra Rodovia do Aço, empresa que administra a rodovia. A distribuição começou às 8h30 e vai até as 17h, em frente a sede da empresa, no Km 233, em Vassouras.

Na ação caminhoneiros medem a temperatura para verificar se estão com febre e fazem exames de aferição de glicemia (açúcar no sangue) e pressão arterial. Os motoristas receberão água mineral e frutas. A Polícia Rodoviária Federal participa da iniciativa, que conta com o apoio das empresas Sierra Guinchos e Enseg Atendimento Pré-Hospitalar, parceiras da concessionária.

A medida faz parte do conjunto de ações adotadas pela K-Infra no combate à disseminação do novo coronavírus. Com base nas recomendações das autoridades de saúde, a empresa mantém as equipes atuando em escalas, como forma de proteger os profissionais e garantir o atendimento aos usuários da Rodovia do Aço.

A concessionária garante o funcionamento normal das cinco bases de atendimento ao usuário ao longo do trecho de 200 quilômetros sob concessão, localizadas em Sapucaia, Três Rios, Paraíba do Sul, Vassouras e Barra Piraí.

“Neste instante em que todos estamos sendo impactados de alguma forma pela pandemia do novo coronavírus, temos de apoiar esse profissional fundamental para que alimentos, medicamentos e produtos diversos cheguem aos seus destinos”, diz o diretor executivo de Operações da K-Infra, Luciano Mendes. “O caminhoneiro garante o abastecimento do país e merece todo o cuidado para se proteger da doença.” Pela rodovia passam em períodos de normalidade, diariamente 20 mil veículos.