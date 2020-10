Campanha da Pastoral Carcerária arrecadou 800 kits de higiene para as Cadeias Públicas de Volta Redonda e Resende

São produtos de bens básicos para a higiene dos presos

Volta Redonda e Resende- Uma campanha iniciada em setembro pela Pastoral Carcerária por intermédio da Diocese de Barra do Piraí–Volta Redonda, e com o objetivo de arrecadar bens básicos para a higiene pessoal dos presos já conseguiu arrecadar um total de 800 kits para as Cadeias Públicas de Volta Redonda e Resende.

De acordo com a coordenação da Pastoral Carcerária, os kits compostos de materiais higiênicos e máscaras foram doados pelos fiéis que sensibilizaram com a campanha e deixaram a sua colaboração na secretaria de sua paróquia ou nas caixas identificadas com o nome da Pastoral Carcerária colocadas nas igrejas.

Segundo a Pastoral Carcerária, foram arrecadados 350 kits para a cadeia pública de Volta Redonda e 450 kits para a cadeia pública de Bulhões, em Resende. A pastoral carcerária agradece a todos que ajudaram e contribuíram nesta campanha.