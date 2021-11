Campanha ‘Novembro Diabetes Azul’ atende moradores de Penedo

Matéria publicada em 9 de novembro de 2021, 08:25 horas

Itatiaia – A Campanha ‘Novembro Diabetes Azul’, que consiste em uma série de palestras promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Itatiaia, terá abertura oficial nesta terça (09), às 09 horas, na Unidade de Estratégia de Saúde de Penedo, no Centro Comercial.

De acordo com coordenadora do Programa, Gina Amorim, a campanha contará com programação durante todo o mês, reunindo ações educativas como palestras, grupos de discussões, informações sobre serviços e campanhas, rodas de conversas e dinâmicas de grupo.

– O tema da Campanha esse ano será ” Enfermeiros e Diabetes – valorize a importância desse profissional nos cuidados em diabetes” e o objetivo é esclarecer e conscientizar tantos os pacientes, quanto os profissionais em geral sobre os cuidados necessários que todos devem ter com a doença, disse Gina Amorim.

Programação:

– Dia 09/11 (3ª feira) – 9h – ESF de Penedo

– Dia 11/11 (5ª feira) – 9h – ESF Campo Alegre II

– Dia 16/11 (3ª feira) – 9h – ESF Vila Flórida

– Dia 18/11 (5ª feira) – 9h – ESF Vila Magnólia

– Dia 22/11 (2ª feira) – 9h – ESF Vila Esperança

– Dia 23/11 (3ª feira) – 9h – ESF Maromba

– Dia 2511 (5ª feira)) – 9h – UBS Centro

– Dia 30/11 (3ª feira) – 9h – UBS Marechal Jardim