Carlinhos Santana grava vídeo e ressalta que acusações são ‘manobras políticas’

Volta Redonda – O vereador Carlinhos Santana, citado como possível participante de um suposto esquema de extorsão montado pelo também vereador Paulinho do Raio-X para tirar dinheiro do prefeito Samuca Silva, disse que o caso se tornou uma “manobra” política. Ao lado da família, Carlinhos ressaltou que é dele próprio o pedido de impeachment que originou as conversas entre Samuca Silva e Paulinho do Raio-X.

– Quem me conhece sabe que eu nunca me envolvi em falcatruas nenhuma. Jamais aceitaria participar de falcatrua. O governo está maluco, doente, porque na realidade eu tentei cassar ele (Samuca Silva) e ele falou que ia me destruir politicamente. Só que ele está tentando destruir a minha moral. Minha moral ninguém destrói”, acrescenta.

O vereador, no vídeo, afirma que confia nas instituições. “Confio nas instituições, no Ministério Público, onde já fiz dezenas de denúncias contra esse governo”, disse Carlinhos. O vereador afirma também que irá “às últimas consequências” para provar que a inclusão de seu nome se tratou de uma manobra política e ressalta que não foi chamado nem pela polícia nem pelo Ministério Público para tratar o caso: “Se alguém usou meu nome, indevidamente, vai pagar na Justiça”.

– Sou íntegro, limpo. Não sou filho de chocadeira e não fui criado por vagabundo. Deixo quebrar meu sigilo telefônico se a Justiça quiser para verificar se em algum momento conversei com este cachorro deste prefeito ou qualquer um deste governo para negociar bandidagem de dinheiro. Nunca fiz isso e nunca farei – disse.

O nome do vereador apareceu durante termo de declaração dado pelo prefeito Samuca Silva às Polícia Civil, no dia 7 de março. Samuca disse aos policiais que Paulinho do Raio-X citou o nome de Carlinhos como um dos participantes do suposto esquema de extorsão, atualmente investigado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.