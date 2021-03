Carlos Macedo assume HSJB interinamente

Matéria publicada em 23 de março de 2021, 18:13 horas

Volta Redonda – O secretário municipal de Estratégia Governamental, Carlos Macedo, assumirá interinamente a direção do Hospital São João Batista (HSJB), durante o período de transição entre a administração pelos interventores judiciais.

O vice-prefeito Sebastião Faria, que é a pessoa indicada pelo prefeito Antônio Francisco Neto para assumir permanentemente o estabelecimento de saúde, está fazendo um tratamento para as cordas vocais e deverá assumir dentro de algum tempo.

No momento, os interventores judiciais vão fazer uma fase de transição na administração, acompanhando os atos da direção nomeada pela Prefeitura. A intervenção judicial foi decretada em 19 de novembro de 2020, com início no dia 23 do mesmo mês, pelo prazo de seis meses; portanto, o fim da intervenção deve ocorrer em 24 de maio.