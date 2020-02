Carreta e 11 carros novos pegam fogo na Via Dutra

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2020, 10:23 horas

Resende – Uma carreta, que transportava 11 carros novos, que haviam acabado de sair da fábrica, pegou fogo por volta das 2h da madrugada deste sábado, na Via Dutra, Km 304, em Resende. Os veículos ficaram completamente destruídos pelo incêndio.

Policiais rodoviários federais disseram que a carreta estava estacionada quando começou a pegar fogo. O motorista, que dormia na cabine do veículo, acordou com o barulho dos pneus estourando. Ele não ficou ferido e ainda conseguiu desatrelar o cavalo-mecânico do semi-reboque, impendido um prejuízo ainda maior.

Bombeiros e técnicos da ENEL (concessionária de energia elétrica) foram acionados. O fogo atingiu as redes de energia elétrica e de telefonia.

No momento do incêndio a carreta estava estacionada próxima a um prédio desativado, onde funcionava uma concessionária de veículos. A alta temperatura produzida pelo incêndio, fez com que as vidraças do imóvel, se quebrassem. A fachada do prédio também foi danificada pelo fogo. A estimativa do prejuízo é de R$ 800 mil.