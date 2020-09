Carreta sai da pista e cai sobre linha férrea em Barra Mansa

Matéria publicada em 23 de setembro de 2020, 17:34 horas

Barra Mansa – Até por volta das 17h desta quarta-feira, dia 23, ainda não tinha sido retirada a carreta que caiu, no dia anterior, nos trilhos de trem, após o motorista, de 26 anos, perder a direção do veículo na Via Dutra, e descer por uma ribanceira. O acidente foi perto do distrito de Floriano, em Barra Mansa.

O motorista estava sozinho e não se feriu. A MRS Logística prevê que os trabalhos para retirada do veículo que está sobre os trilhos, esteja concluído no início desta noite. O acidente não afetou a circulação de trens.