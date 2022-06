Carreta tomba na Via Dutra em Barra Mansa

Matéria publicada em 29 de junho de 2022, 10:43 horas

Barra Mansa – Uma carreta tombou na madrugada desta quarta-feira, 29, no KM 290 da Via Dutra em Barra Mansa. O veículo estava carregado com 13 bobinas de fios de aço, pesando um total de 24 toneladas, e tombou ao fazer uma curva.

O motorista, de 47 anos, foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Barra Mansa, apresentando ferimentos leves.

A pista no sentido Rio de Janeiro ficou parcialmente interditada, com os veículos seguindo pela faixa da esquerda. Com o baixo número de veículos circulando no horário, não houve congestionamento, apenas lentidão no fluxo.