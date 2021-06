Matéria publicada em 3 de junho de 2021, 08:00 horas

Local está completando um ano e meio e é voltado para acolher pacientes que vão a Barra Mansa para tratamento contra o câncer

Barra Mansa – Com uma média de 100 a 120 pessoas atendidas, por dia, a Casa Rosa, uma instituição criada para acolher e oferecer auxílio aos pacientes com câncer, de outros municípios, que buscam tratamento na Oncobarra, está precisando do apoio de voluntários para realizar uma obra de ampliação do seu espaço físico. O objetivo, segundo a coordenadora da Casa Rosa, Márcia Cristina Ramos Moreira, é poder disponibilizar algumas salas da casa para que, dessa forma, sejam ampliados os atendimentos no local.

“Nós precisamos construir um cômodo grande, nos fundos da casa, para que possamos transferir o bazar e o estoque dos materiais de acolhimento, que hoje ocupam salas da casa. Dessa forma, vamos poder ocupar esses espaços e ampliar o nosso atendimento na área de saúde, contribuindo ainda mais com a qualidade de vida dos pacientes”, explicou a coordenadora, ao ressaltar que quem puder ajudar com materiais de construção para a obra deve procurar um representante da Casa Rosa, que fica na Rua Santos Dumont, nº 182, no Centro.

Conforme destaca a coordenadora, a Casa Rosa está completando um ano e meio de fundação e faz parte do projeto “Amor em Movimento”, que antes mesmo do espaço físico já atendia pacientes em tratamento na Oncobarra, que é o serviço de oncologia da Santa Casa de Misericórdia. O endereço, segundo ela, foi escolhido estrategicamente para melhor acolher os pacientes.

“Escolhemos uma casa bem em frente à Oncobarra, para que possamos acolher, da melhor maneira, pessoas que vêm de vários municípios do estado do Rio e até mesmo de São Paulo. É muito gratificante poder ajudar pacientes e acompanhantes que, em muitos dos casos, vêm para fazer o tratamento sem ter um real no bolso”, enfatizou Márcia, ao acrescentar que a casa conta com cerca de 40 voluntários, que se revezam no período da manhã e tarde.

O local oferece café da manhã e da tarde; almoço, atendimento com psicóloga, psicanalista, nutricionista e assistente social; local de descanso; sala de cura e massagem relaxante; doação de perucas, próteses mamárias, almofadas terapêuticas e cestas básicas. Os serviços acontecem de forma gratuita para o paciente e seus acompanhantes. Um bazar com peças usadas e semi novas também funciona no local para que o valor arrecadado seja utilizado com as despesas da casa e dos atendimentos.

Nesta semana, a contadora autônoma Rosana Regina Procópio, de 60 anos, chegou a Casa Rosa para seu primeiro dia como voluntária. De acordo com ela, que já foi acompanhante de uma amiga em tratamento contra o câncer, poder ajudar a entidade está sendo um privilégio. “Conheci a Casa Rosa quando acompanhava uma amiga, nas sessões de radioterapia, e o coração bateu forte com a vontade de ajudar esse projeto. Como sou autônoma, me organizei e me propus a ser voluntária no período da tarde, em um dia da semana. Me sinto feliz porque é uma iniciativa muito importante para as pessoas que são atendidas”, enfatizou Rosana.

Para finalizar, a coordenadora da casa, que também venceu a luta contra o câncer, agradeceu o apoio que vem recebendo até aqui, de voluntários. De acordo com ela, quem tiver interesse em ajudar o espaço, que sobrevive de doações, pode contribuir por meio de um carnê simbólico, no valor de R$ 10, ou fazer as doações na própria casa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3401-0139.

“Como fez frio nos últimos dias nós fizemos uma quantidade grande de chocolate quente e, hoje, por exemplo, estamos precisando repor o nosso estoque com achocolatado. Nós sempre fazemos as nossas campanhas de arrecadação assim: com base naquilo que está em falta ou que temos em pouca quantidade no estoque. Quem puder, e quiser nos ajudar, seremos muito gratos”, concluiu a coordenadora.