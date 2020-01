Cavalo é resgatado ao cair em ponte ferroviária

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2020, 09:31 horas

Barra Mansa – Um cavalo foi resgatado ao cair entre os vãos de uma ponte ferroviária, na manhã desta segunda-feira (20), no trecho da linha que corta o bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa. O resgate exigiu os esforços de uma força-tarefa formada pelo Corpo de Bombeiros, Equipe de Manutenção Urbana e Rural da prefeitura e do Saae. O animal conseguiu ser salvo, mas o prefeito Rodrigo Drable fez um desabafo nas redes sociais.

“Esse é um problema que as cidades da região enfrentam todos os dias. As pessoas querem criar cavalos em área urbana, em terrenos baldios, e até dentro de casa. E os animais fogem. Vão para a rua, e isso gera risco de acidentes para eles próprios e para as pessoa ao redor. Quando um cavalo é apreendido, é sempre a mesma história: ‘esse cavalo é do meu netinho! Tadinho do menino, está até sem comer de tanto sofrimento…’, disse o prefeito, para emendar um pedido.

“Não crie cavalo em área urbana. Hoje, um cavalo caiu na ponte ferroviária do bairro Roberto Silveira. Graças a Deus conseguiu ser salvo. Agradecemos muito ao Corpo de Bombeiros, a equipe da Manutenção Urbana, da Rural e do SAAE, e também aos voluntários. Infelizmente, toda essa equipe, que estaria trabalhando em outros locais nessa manhã de feriado, parou suas atividades para fazer o salvamento. Todo mundo quer uma cidade melhor, mas todos têm que fazer sua parte”, afirmou.