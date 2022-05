CCR não apresenta prazo para desobstrução do acesso à Vila Ursulino

Matéria publicada em 5 de maio de 2022, 17:32 horas

Assunto foi tratado durante reunião entre o prefeito de Barra Mansa, entidades, empresários, políticos e representantes da concessionária. Acessos fechados a propriedades também foi tema do encontro

Barra Mansa – A desobstrução da via expressa da Rodovia Presidente Dutra, que dá aceso à Vila Ursulino, foi um dos assuntos abordados durante reunião entre o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, representantes de entidades, empresários e vereadores da cidade. O ex-deputado federal Sandro Matos, que se propôs a ser um facilitador na relação com a CCR RioSP, e representantes da concessionária também participaram do encontro, que aconteceu na manhã desta quinta-feira, 05, na sede da Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços). O fechamento dos acessos às propriedades localizadas às margens da Via Dutra também foram discutidos.

O prefeito ressaltou à diretora-presidente da concessionária, Carla Fornasaro, a ausência de diálogo entre o corpo técnico da empresa com a Secretaria de Planejamento Urbano do município. Ela participou da reunião por videoconferência.

“Após várias tentativas de diálogo, não obtivemos nenhuma resposta técnica para darmos aos munícipes sobre o deslizamento que aconteceu na Vila Ursulino. Isso não acontece apenas em Barra Mansa, mas observamos que é comum esse distanciamento com várias cidades. Fica aqui nosso pedido para que a equipe técnica da CCR RioSP apresente a solução para o deslizamento que aconteceu na via de acesso ao bairro, que está interditada desde o dia 30 de março.

Em relação aos acessos fechados às propriedades, Rodrigo e Sandro Matos conversaram sobre a necessidade da produção de uma lei federal que impeça a cobrança do investimento de adequação dos acessos.

“Temos no distrito Floriano a Fazenda Cachoeira, que foi fundada em 1717, que sempre foi produtiva e hoje fabrica o melhor Gin do mundo – premiada internacionalmente. Não tem cabimento uma propriedade como esta, que gera empregos e que está estabelecida 230 anos antes da construção da própria rodovia, ter seu acesso fechado por ela”, disse o prefeito.

Entrave à recuperação financeira

O chefe do Executivo também lembrou que a medida prejudica o bom momento de recuperação financeira pelo qual a cidade se encontra. “Com o apoio do estado, Barra Mansa está recebendo importantes investimentos para o desenvolvimento econômico. Temos uma área própria, que é o condomínio industrial, e estamos adquirindo outra para realizarmos novos negócios. Precisamos de transparência e aproximação com a CCR para que nossos trabalhos para gerar emprego e renda sejam consolidados”, acrescentou Drable.

O presidente da Aciap-BM, Matheus Gattás, também ressaltou o prejuízo que o fechamento parcial ou total dos acessos causa à economia do município. “Isso impossibilita a capacidade de investimento, além da desvalorização da propriedade. Este é um ponto que temos muito que levar em consideração para a gente começar um diálogo daqui para frente. Que não seja preciso aguardar 25 anos para fechar os acessos de forma repentina, como aconteceu na concessão anterior, para a gente desenhar como eles serão feitos, que a gente não precise aguardar a conclusão de toda essa ampliação da Rodovia Presidente Dutra para isso acontecer”, pediu Gattás.

Uma comissão composta por representantes das propriedades e empresas que tiveram os acessos fechados foi formada para que nesta sexta-feira, 6, um novo encontro aconteça para tratar sobre cada uma das condições. A reunião acontecerá na Prefeitura de Barra Mansa. Lembrando que o status das obras, já que a empresa não apresentou prazo para conclusão do mesmo, está sendo aguardado pelo governo municipal.